الغربية تنهي استعداداتها لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024

أنهت محافظة الغربية تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بداية من غد الأحد، ولمدة 3 أيام، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كل الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

وتفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، كل التجهيزات في 693 لجنة بينها 16 لجنة للمغتربين، بالإضافة إلى تفقد التجهيزات بـ 12 لجنة عامة ومقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في كل مراكز المحافظة سواء من خلال الجولات الميدانية المستمرة على مدار اليوم أو من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام؛ للاطمئنان على تسهيل عملية الاقتراع على 3 ملايين و544 ألفًا و993 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

جاهزية المقار الانتخابية

وأكد محافظ الغربية، جاهزية المقار استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية، حيث تم تجهيز اللجان لاستقبال الناخبين والناخبات في العرس الديمقراطي الذي سيتم إجراؤه أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، والتأكيد على خروجه بالشكل الذي يليق بمصر، وتوفير الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان، فضلًا عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابي.

وأشار المحافظ، إلى أن محافظة الغربية المحافظة الأولى من نوعها التي قامت بإطلاق حملات توعوية كبرى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية واستهدف الحملة تحفيز جميع المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار.

وأكد الدكتور طارق رحمي، أن هذه الحملة أتت في إطار سلسلة من الحملات واللقاءات والندوات التي قامت بها المحافظة لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن الحملة التوعوية عبر ملصقات تم لصقها في الأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات، والمنافذ والسلاسل التجارية والأسواق والمستشفيات وتوزيع البروشورات من خلال الشباب في الأماكن العامة وكل أرجاء المحافظة لتشجيع الأهالي ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأجرى محافظ الغربية، جولة صباحية؛ لتفقد اللجان بمدرسة ناصر الابتدائية، ومدرسة الحاجة بثينة أحمد النجار للتعليم الأساسي.