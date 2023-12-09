السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يطمئن على جاهزية اللجنة الانتخابية بمقر هيئة التعمير بالدقي

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

اطمئن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على جاهزية لجنة الانتخابات الرئاسية لاستقبال الناخبين والتي مقرها هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي.

لجان انتخابات الزراعة
ووجه القصير بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين سواء من العاملين بالوزارة أو من سكان المناطق المجاورة وذلك لتسهيل قيامهم بالادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية اعتبارا من صباح غدا الأحد وحتى مساء الثلاثاء.

ووجه وزير الزراعة أيضا بتوفير الاستراحات اللازمة للمواطنين وكذلك تسهيل انتقال العاملين إلى مقر اللجنة الانتخابية ولجان الوافدين وتشجيعهم على المشاركة، وتذليل أي عقبة تحول دون حصول العامل على حقه الانتخابي.

وزير الزراعة يطمئن على جاهزية اللجنة الانتخابية بمقرأة الوزارة لاستقبال الناخبين

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