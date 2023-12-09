السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادا للانتخابات الرئاسية.. محافظ دمياط تتابع جاهزية المقار الانتخابية

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية، لعدد من المقار الانتخابية للوقوف على جاهزيتها وإتمام الاستعدادات لانطلاق عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية غدًا ولمدة ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، حيث تم ربط تلك الجولة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتى يتم من خلالها متابعة كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة. 

وتفقدت المحافظ اللجان الانتخابية بمدارس الحوراني الابتدائية المشتركة ومناع خليل الثانوية المشتركة والشهيد المقدم محمد أحمد المنير الإعدادية بنات بمركز فارسكور، ومدرسة المدينة المنورة بمدينة كفر سعد ومدرسة كفر سليمان الإعدادية المشتركة بمركز كفر سعد، وبدمياط تفقدت " محافظ دمياط " مدرستى عباس زاهر الإعدادية المشتركة و٦ أكتوبر الابتدائية. 

وتابعت خلال تلك الجولة، جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين وتوفير أماكن مخصصة ومجهزة بمظلات لانتظار المواطنين وتوافر وسائل الانارة  وتزويد اللجان بكراسى متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم خلال عملية الادلاء بأصواتهم.

وفى سياق متصل، شددت "المحافظ" على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمرور الميدانى للانتهاء من الاستعدادات وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار الانتخابية.

هذا ويشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ستنطلق غدًا بعدد ١٠ لجان عامة و١٤١ مركز انتخابى و١٧٦ لجنة فرعية متضمنة ٥ لجان للوافدين لاستقبال ١١١١٥٦٨ ناخب وناخبة.

دمياط أحداث دمياط إجراء انتخابات الدكتورة منال عوض وإنارة

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