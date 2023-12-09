تشمل تدريب 50 عاملًا.. قصور الثقافة تطلق فعاليات الورشة التثقيفية لإدارة الأزمات

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، اليوم السبت، أولى فعاليات المجموعة الرابعة من الورشة التدريبية التثقيفية لإدارة الأزمات، التي تنظمها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، لعدد 50 متدربا من العاملين بالهيئة والأقاليم الثقافية التابعة لها، والمستمرة حتى يوم 20 ديسمبر الحالي، بمكتبة البحر الأعظم بالجيزة، بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني.

استهلت "علام" كلمتها معربة عن سعادتها بالتعاون المستمر مع كلية الدفاع الوطني كصرح علمي يمتاز بعطائه الزاخر في إدارة الأزمات، مشيرة إلى أن البرنامج يعد خطوة مهمة لصقل مهارات العاملين بهيئة قصور الثقافة، من خلال التعريف بكيفية إدارة الأزمات، ودراسة آليات التعامل معها والتنبؤ بها.

جاءت أولى محاضرات البرنامج بعنوان "منهجية إدارة الأزمات" تناول خلالها اللواء أركان حرب حسام أنور، تعريف الأزمة، مشيرا إلى أنها حدث مفاجئ مهدد، ويلزمه سرعة في اتخاذ القرار.

أعقب ذلك مناقشة مع المتدربين حول آليات التعامل مع الأزمات، حيث أكد خلال النقاش على ضرورة تحديد أوجه القصور والضعف داخل المؤسسة، وسرعة تغيير المسار الاستراتيجي لتفادي حدوث الأزمة أو تقليل آثارها وتجنب حدوثها في المستقبل، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة ويتيح الفرصة لظهور أبطال من صانعي ومتخذي القرار.

من جانبه أشار اللواء وائل ربيع في المحاضرة الثانية "مواجهة الأزمات في عصر المعلومات" إلى دور المعلومات في عملية اتخاذ القرار، بعد أن أصبحت عنصرا حيويا يحقق الاتصال بين الأفراد، ويسهم في بناء المؤسسات، ويساعد متخذ القرار على اتخاذ القرار السليم خاصة وقت حدوث الأزمة.

لقاءات متنوعة للتوعية بالمشاركة الانتخابية

فى الوقت نفسه، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم السبت 9 ديسمبر وحتى الخميس المقبل 14 ديسمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات تنظيم عدة لقاءات تشهدها قصور الثقافة بالمحافظات، للتوعية بالمشاركة في الانتخابات، ضمن البرنامج المعد تحت عنوان "من أجل انتخابات تعبّر عن إرادة المصريين".

كما تنظم الهيئة عددا من الأنشطة بقصور الثقافة ببورسعيد، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، إلى جانب استكمال فعاليات دورة الدراسات السينمائية المتخصصة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" في مجالات السيناريو، التمثيل، المونتاچ، التصوير، والإخراج.