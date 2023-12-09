مواطن: طالما الدولة المصرية قوية لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية (فيديو)

قال ناصر غازي، أحد المواطنين، إن الوقت الحالي أصبح العالم أجمع يتابع الأحداث في فلسطين خاصة العرب كونها قضيتهم جميعا، مؤكدين تضامنهم مع القضية الفلسطينية ويرفضون العداون الإسرائيلي.

وأضاف أن الخوف الأكبر من تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي إلا أنه طالما الدولة المصرية تدعم القضية وتقف بجانب الشعب الفلسطيني سوف تنتصر فلسطين عاجلا أو آجلا.

وأكد أن الدولة المصرية لها ثقل وحجم كبير يخشها شعوب العالم لذلك استطاعت فتح معبر رفح ودخول المساعدات والوقوف لمخطط التهجير.