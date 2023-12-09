السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: طالما الدولة المصرية قوية لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية (فيديو)

مواطن يدعم القضية
مواطن يدعم القضية الفلسطينية

قال ناصر غازي، أحد المواطنين، إن الوقت الحالي أصبح العالم أجمع يتابع الأحداث في فلسطين خاصة العرب كونها قضيتهم جميعا، مؤكدين تضامنهم مع القضية الفلسطينية ويرفضون العداون الإسرائيلي.

وأضاف أن الخوف الأكبر من تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي إلا أنه طالما الدولة المصرية تدعم القضية وتقف بجانب الشعب الفلسطيني سوف تنتصر فلسطين عاجلا أو آجلا.

وأكد أن الدولة المصرية لها ثقل وحجم كبير يخشها شعوب العالم لذلك استطاعت فتح معبر رفح ودخول المساعدات والوقوف لمخطط التهجير.

txt

مواطن يمني: نأسف على ما يحدث في فلسطين.. ومصر دائما تساند العرب (فيديو)

txt

مواطن: أطلب من الرئيس القادم الحفاظ على مصر لتظل "أم الدنيا" (فيديو)

جرائم حرب انتهاكات الاحتلال فلسطين القضية الفلسطينية العداون الإسرائيلى الدولة المصرية تدعم القضية التهجير معبر رفح

الأكثر قراءة

58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

صلاح "200" يسجل ويصنع فى عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

الخطيب يهنئ لاعبي اليد وجهازهم الفني والإداري بالسوبر المصري

الحبس سنة مع الشغل لمتهم في "أحداث الصف"

مركز الفكر والدراسات يشكر «المتحدة».. ويؤكد: المصريون على أعتاب مشاركة تاريخية فى الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟