مواطن: أطلب من الرئيس القادم الحفاظ على مصر لتظل "أم الدنيا" (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024 مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة، حيث رصدت "الدستور" آراء المواطنين ومعرفة ما يريدونه من الرئيس الجديد.

وطلب جمعه حامد، أحد المواطنين من الرئيس القادم لمصر أن يحافظ على استقرار وأمن وأمان مصر، لتظل أم الدنيا كما هي في الوقت الحالي، قائلاً: "مصر جميلة أحسن بلد في العالم كله وهتفضل أحسن بلد".

أضاف أنه يريد ضبط الأسعار وتراجعها في الأسواق والحد من جشع التجار، إضافة إلى استكمال المشروعات القومية الضخمة الجاري تنفيذها في مصر حاليا، إضافة إلى إقامة مصانع عديدة لتوفير عمالة للمواطنين.

انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة على مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

انتخابات رئاسة الجمهورية

وفي تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تسهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".