مواطن: الرئيس السيسي حقق طفرة كبيرة في مصر بعد أن تولي الحكم (فيديو)

أكد عدد كبير من المواطنين دعمهم الكامل للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التي حققها، وأعلنوا عن دعمهم وتأييدهم له فى الانتخابات الرئاسية للتنمية فى ربوع مصر.

وقال سيد عامر، أحد المواطنين المقيمين في إنجلترا: "أدعو الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات القادمة، نزلت مصر إجازة تفاجئت من المشاريع والإنجازات التي حققها الرئيس السيسي حيث أنه قام ببناء جمهورية جديدة".

وأضاف أن الرئيس السيسي حقق طفرة كبيرة في مصر بعد أن تولي الحكم، مطالبًا الشعب المصري بانتخاب الرئيس السيسي لإستكمال المسيرة، لافتا إلى أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.