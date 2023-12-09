السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يتقدم على الزمالك 12 – 11 في الشوط الأول لمباراة السوبر المصري لكرة اليد

الاهلى والزمالك فى
الاهلى والزمالك فى اليد

انتهى الشوط الأول من مباراة السوبر المصري لكرة اليد  بين الأهلي والزمالك المقامة بصالة مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة بالإمارات بتقدم الأهلي بنتيجة 12- 11.

تقدم الأهلي في البداية بهدف سجله ياسر سيف وتعادل محمد هشام البسيوني للزمالك ثم سجل الأهلي ثلاثة أهداف متتالية وتقدم 4-1 وفي الدقيقة العاشرة كانت النتيجة 5-2 بفضل تألق الحارس عبد الرحمن طه.

واصل الأهلي تفوقه وتقدم  6-4  في الدقيقة 15 ثم قلص الزمالم الفارق إلى 5-6 وفي الدقيقة 20 تقدم الاهلي 7-6  وفي الدقيقة 25 كانت النتيجة تقدم الأهلي  10 – 8 وقبل نهاية الشوط نجح الزمالك في تقليص الفارق إلى هدف واحد لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 12 -11.

يمثل الأهلي في مباراة السوبر كلا من إبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر محمد وأحمد هشام وعمر خالد وعبد العزيز إيهاب وعبد الرحمن علي وعمر سامي وأحمد مصطفي ومحسن رمضان ومحمد مجدي وأحمد محمد راضي ومحمد إبراهيم وسيف هاني وعبد الرحمن طه ونبيل شريف ومحمد سليمان

ويمثل الزمالك في مباراة السوبر كلا من محمود خليل فلفل وهشام السبكي وأحمد وليد وأحمد الأحمر ومؤمن زكي وأحمد حسام ومحمد علاء السيد ومحمد هشام البسيوني وأحمد مؤمن صفا ومازن رضا وأحمد سامح ومحمد عبدالغني وهشام صلاح وخالد وليد وشادي خليل وأكرم يسري ومحمد ياسين وزياد مهند حشاد. 

السوبر المصري لكرة اليد الاهلى الزمالك احمد الاحمر عبد الرحمن طه

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