السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بكرة هيبقي أحلى".. CBC سفرة تطلق حملة لنجوم القناة بشكل وانطلاقة جديدة

قناة CBC سفرة
قناة CBC سفرة

تطلق قناة CBC سفرة حملة خاصة بظهور خاص لنجوم القناة بشكل جديد وانطلاقة جديدة، تحت شعار "نشوفكوا بكرة علشان بكرة هيبقي أحلى".

 

وسبق أن، استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، نجوم قناة "cbc سفرة"، في إطار احتفالات القناة بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

وكان ضيوف هذا اللقاء على قناة cbc خلال شهر مايو الماضي، كل من الشيف شربيني ونجلاء الشرشابي وغادة التلي وعماد الخشت ونرمين هنو وغادة جميل وهشام السيد وساندرا مكاري ونورا السادات وعمر إسماعيل وتوتا مراد.

cbc قناة cbc القناة بكرة هيبقي أحلى تطلق بكرة

مواد متعلقة

ناهد السباعي تدعو لوالدتها بعد إشادة طارق الشناوى بمسيرتها الفنية

داخل الكواليس.. أسرة فيلم "ذعر" تحتفل بعيد ميلاد مى كساب

قبل انطلاق تصويره.. التفاصيل الكاملة لفيلم "شمس الزناتي" بطولة محمد إمام

أسرة مسلسل "بيت الرفاعي" تبدأ تصوير أولى مشاهد العمل اليوم

محمد رمضان يتعرض لموقف محرج أثناء تصوير كليب أغنيته الجديدة

إسعاد يونس عن فيلمها الجديد: "شهر واحد على وصول عصابة عظيمة"

رمضان 2024| خالد النبوي يستعد لتصوير "امبراطورية ميم" خلال أيام

السبت.. استئناف عروض وأنشطة نادي السينما المستقلة بدار الأوبرا

الأكثر قراءة

عاجل.. صلاح "200" يسجل ويصنع في عودة ليفربول لصدارة البريميرليج

صلاح يسجل الهدف رقم 200 له في مسيرته مع ليفربول

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال فى المحور الجنوبى لغزة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" في واشنطن لا للتهجير

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة