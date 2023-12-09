"بكرة هيبقي أحلى".. CBC سفرة تطلق حملة لنجوم القناة بشكل وانطلاقة جديدة

تطلق قناة CBC سفرة حملة خاصة بظهور خاص لنجوم القناة بشكل جديد وانطلاقة جديدة، تحت شعار "نشوفكوا بكرة علشان بكرة هيبقي أحلى".

وسبق أن، استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، نجوم قناة "cbc سفرة"، في إطار احتفالات القناة بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

وكان ضيوف هذا اللقاء على قناة cbc خلال شهر مايو الماضي، كل من الشيف شربيني ونجلاء الشرشابي وغادة التلي وعماد الخشت ونرمين هنو وغادة جميل وهشام السيد وساندرا مكاري ونورا السادات وعمر إسماعيل وتوتا مراد.