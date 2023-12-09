السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابى غسـل 20 مليون جنيه من جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على راغبى شراء العملات الأجنبية، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ). 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة بغسل أموال

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