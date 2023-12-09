رئيس جامعة بنها يحث الطلاب على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة بنها يتفقد كلية التربية النوعية ويلتقى بالطلاب ويحثهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية باعتباره حق دستوري

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لكلية التربية النوعية لمتابعة الدراسة بها رافقه خلالها الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير العملية التعليمية بالكليات بصفة مستمرة والاستماع لأفكار الطلاب، مؤكدا أن الجامعة تدعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم في كافة المجالات.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال الصيانة بالكلية مشدد على ضرورة الانتهاء منها فى المدة الزمنية المحددة لها.

وخلال الجولة التقى رئيس الجامعة، بعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية داخل القاعات الدراسية والحرم الجامعي والمكاتب الإدارية بالكلية ودار حوار بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ورئيس الجامعة حثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والمقرر أن تنطلق غدا الأحد ولمدة 3 أيام بجميع محافظات مصر.

ولفت إلى أهمية المشاركة باعتباره حق دستوري وفي ظل التحديات التي تشهدها مصر خلال المرحلة الراهنة، والظروف المحيطة والتى تتطلب تكاتف الشعب المصري وإرسال صورة للعالم بحرص المصريين على اختيار رئيسهم القادم.

واستعدت 8563 مدرسة على مستوى الجمهورية لعقد اللجان الانتخابية المُعّدَة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الجدول الزمني لانعقاد الانتخابات، حيث يتم الإعلان عن اسم المرشح الفائز يوم 18 ديسمبر الجاري، عقب البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة، حيث يتم عقد مؤتمر صحفي يحضره كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المصرية والعالمية للإعلان عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الأربعة.



