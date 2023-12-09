"أطباء بلا حدود" تصف الأوضاع في غزة بأنها "كارثة القرن"

وصف الدكتور محمد أبو مغيصب، الطبيب في منظمة "أطباء بلا حدود"، الأوضاع في بقطاع غزة بأنها "كارثة القرن"، مشيرا إلى أن القتال أصبح أكثر كثافة عقب أسبوع من انتهاء الهدنة الإنسانية، التي استمرت سبعة أيام.

وقال أبو مغيصب، اليوم السبت- "إن أطباء بلا حدود أوقفت كافة أنشطتها تقريبا في غزة، كما أوقفت أعمالها في جنوب القطاع بسبب الأمن".

وأوضح أن المستشفيات في شمال غزة توقفت تماما، ولازالت تعمل في جنوب القطاع إلا أنها مكتظة ويتم استخدامها كملاجئ أيضا، لافتا إلى أن المسعفين يقومون بإجراء العمليات الجراحية للمرضى على الأرض.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذها عدة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، بعد دخول الحرب على قطاع غزة شهرها الثالث.

دك تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت القسام، اليوم السبت، أنها استهدفت غرف قيادة الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

وتابعت أنها استهدفت دبابة إسرائيلية (ميركفاه) في محور شرق مدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105.

كما تضمنت عملية القسام، التي أعلنت عنها، دك تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن ما يزيد على 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، بينهم أكثر من 2000 تم الاعتراف بهم رسميا كمعاقين.

وذكرت الصحيفة أن الأرقام التراكمية منذ 7 أكتوبر هي أرقام فلكية: أكثر من 5000 جندي جريح وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من 2000 تم الاعتراف بهم رسميًا على أنهم معاقون في الجيش الإسرائيلي وتم استقبالهم من قبل وزارة الدفاع

وأضافت أن من بينهم أيضا "1000 جريح من الجنود النظاميين، لذلك يتم توفير الرعاية لهم من قبل الجيش الإسرائيلي"، دون أن توضح ما إذا كان بقية الجنود الجرحى جنودا نظاميين أم لا.