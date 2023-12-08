مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أنقذوا الأبرياء في غزة

قال رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن على مجلس الأمن أن يكون على قدر المسؤولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، أن اليوم لا يوصف سوى بـ"المروع"، مشيرًا أننا سنبذل كل جهد لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.

وقد فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو".