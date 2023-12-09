السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإثنين.. صالون أوبرا دمنهور الثقافي يحتفى باليوم العالمي لذوى الهمم

المنشدة هند أنور
المنشدة هند أنور

تحتفى دار الاوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم، من خلال صالون اوبرا دمنهور الثقافي، إذ يعقد لقاء مع مصطفى رميح البطل المصرى العالمى فى رياضة رفع الأثقال، والمنشدة هند أنور ويديره بليغ عبد النبي زيدان، بعد غدٍ الإثنين الموافق 11 ديسمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

فرقة فنون الإعاقة على مسرح أوبرا دمنهور

ومن المقرر أن يبدأ الصالون فى تمام الساعة السادسة مساء، ويتخلله فقره فنية لفرقة فنون الإعاقة.

اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة 

يذكر ان اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يحل فى 3 ديسمبر من كل عام، خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الهمم ويهدف إلى زيادة الوعى بقضاياهم وسعيا لضمان حقوقهم فى الحياة بصورة طبيعية.

دار أوبرا دمنهور اليوم العالمي لذوي الإعاقة دار الأوبرا المصرية الاثنين صالون أوبرا دمنهور

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