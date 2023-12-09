محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يدليان بصوتهما في لجنة المغتربين بمدرسة الصداقة الفرنسية.. غدًا

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة، رئيس الجامعة، سوف يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية غدًا الأحد، بلجنة المغتربين بمدرسة الصداقة الفرنسية.

وأضاف لـ«الدستور»، أن محافظ الفيوم، انتهت من كل الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير الانتخابات الرئاسية 2024، وتم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.

وأضاف "التوني"، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالتنسيق مع المستشفى الجامعي، لاستقبال أي حالة مفاجئة سواءً كانت من المشرفين على العملية الانتخابية أو من الناخبين، وتغطية ونشر سيارات الإسعاف بدائرة المحافظة، للتدخل الفوري في حالات الحوادث.

استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024

كما تم التوجية لرؤساء مجالس المدن، بمتابعة المناطق والشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان الانتخابية، ورفع الإشغالات منها، وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة العامة، وتوفير حرم آمن لكل لجنة، بهدف التيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم وتلافي أي ملاحظات.

كما تم توجيه مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بموافاة رؤساء مجالس المدن بكل الملاحظات الخاصة باللجان الانتخابية، والتي تم رصدها خلال المرور على تلك اللجان، لسرعة تلافيها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، وكذا مراجعة التجهيزات النهائية مثل مداخل ومخارج ومسارات اللجان، وكافة التفاصيل داخل كل لجنة، وتوفير خطوط الاتصالات والانترنت، والتأكد من تمهيد المداخل والمخارج، للتيسير على المواطنين في الوصول إلى اللجان.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، و323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.