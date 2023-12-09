أرواح فُقدت وأسر تشردت.."حياة كريمة" تحيى ذكرى الإبادة الجماعية (إنفوجراف)

أكدت مؤسسة "حياة كريمة" أهمية السلام والتعايش بين الشعوب، وشجب كل أشكال العنف والتدمير التي تؤدي إلى سقوط ضحايا من الأبرياء.

كما شددت "حياة كريمة"، خلال اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية الذى يوافق اليوم 9 ديسمبر، على ضرورة منع هذه الجريمة، وأن نتذكر الأرواح التي فُقدت والأسر التي تشردت خلال الصراع الدائر في فلسطين.

تكثيف الجهود الدولية لمنع الإبادة الجماعية

ضحايا جريمة الإبادة الجماعية

ودعت "حياة كريمة" في هذا اليوم إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان في كل مكان.

ضحايا جريمة الإبادة الجماعية

وأوضحت مؤسسة "حياة كريمة" أهمية دورها ودورنا جميعا في دعم الجهود الإنسانية وتقديم العون للمتضررين في أي مكان.

ضحايا جريمة الإبادة الجماعية