السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حياة كريمة تطلق مبادرة "أنت الحياة" لتقديم خدماتها لأهالي سفاجا

صور من مبادرة انت
صور من مبادرة انت الحياة

شهد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، إطلاق مبادرة «أنت الحياة» التابعة لمؤسسة حياة كريمة في سفاجا، أكبر قافلة إنسانية توعوية تشهدها المدينة بالتعاون مع 11 وزارة ومؤسسة لخدمة المواطنين.

أوضح رئيس المدينة أن قافلة مؤسسة حياة كريمة شملت قافلة طبية تضم تخصصات الباطنة والجراحة والأطفال وتنظيم الأسرة والجلدية مع إحالة المرضي للمستشفيات حال احتياجهم لذلك كجزء بالإضافة إلى ندوات ومؤتمرات توعية وورش ترفيه، وذلك بحضور  كلا من وكيل وزارة البحر الأحمر، الصحة، والتضامن، والشباب والرياضة وجميع القيادات الدينية والتنفيذية والمجتمع المدني وأهالي المدينة.

وأضاف شعبان أن القافلة تستمر المبادرة على مدار عدة أيام تقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة، من تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال، وتنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة“ مصر تقرأ "، ذلك فضلا عن ما تقدمه مبادرة" أتكلم نسمعك "من الدعم النفسي.

رئيس مدينة سفاجا يناقش شكاوى وطلبات المواطنين

في سياق آخر استقبل اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، عددا من المواطنين من مختلف الأحياء والمناطق لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بقاعة الوحدة المحلية بشكل دوري يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات بالوحدة المحلية لمدينة  وهي (_خدمةالمواطنين_شؤونقانونية_الإدارةالهندسية_الأملاك_المواقف_البيئة_والنظافة_المجالس_حقوق الإنسان_علاقات عامة_إدارة الأمن_سكرتارية رئيس المدينة_إدارة العقود والمشتريات وإدارة الأزمات).

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات المساعدة المادية، وطلبات من أهالي منطقة زرارة لتعديل شروط وقواعد الحصول على الوحدات البديلة بحي الروضة بديل العشوائيات، كما وعد رئيس المدينة أهالي منطقة عمارات الجيش ببحث ودراسة توصيل خطوط الإنترنت للمنطقة من خلال عرضها على المجلس التنفيذي بالمحافظة، بالإضافة تكليف مدير إدارة المواقف بمضاعفة الغرامات في حالة ضبط مخالفات خطوط سير أو رفض السائقين الوصول لنهاية خط السير.

وشدد شعبان على مسئول منظومة النظافة بضرورة رفع حاويات القمامة أولا بأول من حول العمارات السكنية، وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

صور من مبادرة انت الحياة
صور من مبادرة انت الحياة
صور من مبادرة انت الحياة
صور من مبادرة انت الحياة
صور من مبادرة انت الحياة
صور من مبادرة انت الحياة
صور من مبادرة انت الحياة
صور من مبادرة انت الحياة
صور من مبادرة انت الحياة
صور من مبادرة انت الحياة
مدينة سفاجا حياة كريمه مؤسسة حياة كريمة مبادرة انت الحياة قافلة انسانية

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