السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رسالة دعم لوزارة الداخلية ..

دفاع النواب: زيارة الرئيس السيسى لأكاديمية الشرطة تأكيد على تربية جيل قادر على حماية أمن الوطن

زيارة الرئيس عبدالفتاح
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر أكاديمية الشرطة

أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مقر أكاديمية الشرطة، وحضوره اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، تأكيد على اهتمام الرئيس بتربية جيل قادر على حماية أمن الوطن الداخلي.

 لا محاباة ولا محسوبية فى الاختيارات 

وأضاف المصري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الرئيس السيسي بعث برسالة إلى أبنائه الطلبة المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة بأنه لا محاباة ولا محسوبية في الاختيارات، وأن المعيار هو الكفاءة واللياقة والجاهزية، وأن الآمال على هؤلاء الشباب في الدفاع عن أمن مصر وشعبها ومكافحة الجريمة بكافة صورها. 

وبيّن وكيل دفاع النواب أن زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة رسالة دعم لوزارة الداخلية، بقيادة الوزير الكفء اللواء محمود توفيق، والتأكيد أن الشرطة المصرية حصن الأمن والأمان، وأن دورها على مر العصور الحفاظ على الدولة المصرية، وأمنها واستقرارها.

وتقدم اللواء إبراهيم المصري بالشكر والتقدير لوزير الداخلية ولكل قيادات الوزارة بكافة القطاعات والإدارات المختلفة، ولقيادة الأكاديمية التي برهنت بحق بأن العدل والمساواة هي أساس اختيار الطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية ومبدأ الشفافية والنزاهة في جميع مراحل الاختبارات.

وتفقد الرئيس عبـدالفتـاح السيسـي، صـباح اليـوم السبت، أكاديميـة الشـرطة، وكـان فـي اسـتقباله محمـود توفيـق، وزيـر الداخليـة، وعـدد مـن قيـادات أكاديميـة الشـرطة ووزارة الداخلية، حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

كما حضر الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاديمية الشرطة أمن الوطن وزارة الداخلية الشرطة المصرية

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