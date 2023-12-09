تقرير أمريكى: إسرائيل خسرت حربها ضد حماس.. وحرب غزة وحدت الفلسطينيين

قالت مجلة "the nation" الأمريكية إن إسرائيل سوف تخسر الحرب الحالية في قطاع غزة رغم كل القصف المستمر على القطاع، في ظل فشل حربها ضد الفصائل الفلسطينية خاصة حركة حماس.

إسرائيل فشلت في حرب غزة

وأوضحت المجلة الأمريكية أنه على الرغم من العنف الذي أطلقته على الفلسطينيين، فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها السياسية، وقالت إنه أمر غريب أن مجموعة من المسلحين غير النظاميين، الذين لا يتجاوز عددهم عشرات الآلاف، والمحاصرين والذين لا يملكون سوى القليل من القدرة على الوصول إلى الأسلحة المتقدمة، لديهم قوة تضاهي أحد أقوى الجيوش في العالم، الذي تدعمه وتسلحه الولايات المتحدة.

وقالت المجلة إنه مع ذلك فإن عددًا متزايدًا من المحللين الاستراتيجيين في المؤسسة يحذرون من أن إسرائيل قد تخسر هذه الحرب على الفلسطينيين، على الرغم من أعمال العنف الكارثية التي أطلقتها منذ عملية حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

حماس اقتحمت إسرائيل بسهولة

وقالت المجلة إن الهجوم المفاجئ لحركة حماس أدى إلى تحييد المنشآت العسكرية الإسرائيلية، وكسر بوابات أكبر سجن مفتوح في العالم، وتسبب في هياج مروع قتل فيه نحو 1200 إسرائيلي.

من جانبه قال جون ألترمان، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة، إن إسرائيل معرضة لخطر كبير بالخسارة أمام حماس، مشيرًا إلى أن مفهوم حماس للنصر العسكري يدور حول تحقيق نتائج سياسية طويلة الأمد.

وتابع أن حماس لا ترى النصر في عام واحد أو خمسة أعوام، بل من خلال الانخراط في عقود من النضال الذي يزيد من التضامن الفلسطيني ويزيد من عزلة إسرائيل، وفي الوقت نفسه، تبتعد الدول العربية بقوة عن التطبيع، وينحاز الجنوب العالمي بقوة إلى القضية الفلسطينية، وتتراجع أوروبا عن تجاوزات الجيش الإسرائيلي، ويندلع نقاش أمريكي حول إسرائيل، مما يؤدي إلى تدمير الدعم الحزبي الذي تتمتع به إسرائيل منذ أوائل السبعينيات.

وأضاف: "كان فشل إسرائيل في توقع السابع من أكتوبر بمثابة فشل سياسي في فهم عواقب نظام القمع العنيف الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية الرائدة بالفصل العنصري".

العدوان الإسرائيلي يوحد الفلسطينيين

كما حذر رئيس الكنيست السابق، أفروم بورغ، من حتمية ردود الأفعال العنيفة على الهجمات الإسرائيلية، وقال: "لا يمكن لدولة تفتقر إلى العدالة أن تستمر ولا ينبغي لإسرائيل، التي توقفت عن الاهتمام بأطفال الفلسطينيين، أن تتفاجأ عندما يأتي هؤلاء مغسولين بالكراهية ويفجرون أنفسهم في إسرائيل".

وحذر بورغ من أن إسرائيل قد تقتل ألفًا من رجال حماس يوميًا دون أن تحل شيئًا، لأن أعمال العنف التي تقوم بها إسرائيل سوف تكون مصدرًا لتجديد صفوفها.وقد تم تجاهل تحذيراته، حتى بعد أن تم تبريرها عدة مرات.