السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مشاهد لقصف الاحتلال منطقة السكة شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة (فيديو)

مخيم جباليا
مخيم جباليا

عرضت قناة "الغد"، مشاهد لقصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة السكة شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وبدت الصورة ضبابية كثيفة بفعل القنابل الحارقة، لكن أمكن سماع أصوات القصف المدفعي الإسرائيلي على منازل السكان في مخيم جباليا.

ووقعت اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، واستهدف الاحتلال، محيط مدارس الأونروا في جباليا بقطاع غزة، وهناك عشرات المصابين إثر قصف استهدف منزلا بدير البلح وسط غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 71 شهيدًا، و160 مصابًا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

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