السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: توقف الحرب مطلبنا الوحيد هذه الأيام

عطالله حنا
عطالله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله صباح هذا اليوم وفدا كنسيا من ايطاليا بأن مطلبنا الوحيد في هذه الأيام العصيبة هو أن تتوقف الحرب وأن تبذل كل الجهود المطلوبة من أجل توقف كلي للعدوان وإغاثة أهلنا المنكوبين والمشردين في غزة.

وتابع: المأساة الإنسانية في غزة هى أكبر بكثير مما يشاهده البعض عبر وسائل التواصل فهنالك دمار هائل وشهداء تحت الانقاض ومستشفيات لا تتمكن من تقديم خدماتها وأطفال يموتون من شدة الجوع وانعدام المواد الغذائية الأساسية، ولذلك من الأهمية بمكان ان تتوقف الحرب اولا وثانيا ان تتكثف حملات الاغاثة وإرسال المواد الغذائية والطبية الاساسية فلا يجوز أن يترك أهلنا في غزة لقمة سائغة للحرب والجوع والعوز والفقر وانعدام المواد الغذائية الأساسية.

مخطط تهجير جديد 

وتابع: المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم بأن ما يحدث في غزة ليست حربا اعتيادية او عدوانا عاديا بل هو مخطط لتهجير الفلسطينيين واحداث نكبة جديدة كتلك التي حدثت عام 48 والفلسطينيون اليوم يؤكدون عن بكرة ابيهم بأنهم لن يسمحوا بأن يكون هنالك تهجير جديد ونكبة جديدة، وما حدث عام 48 لن يتكرر.

وأوضح أن مشاريع تصفية القضية الفلسطينية لم تتوقف منذ سنين طويلة ومآلها الفشل الذريع اذ لا يجوز لاي جهة في هذا العالم ان تتجاهل وجود الشعب الفلسطيني الذي يسعى من اجل ان يعيش بحرية وكرامة وسلام في وطنه وفي ارضه المقدسة.

واستكمل: مشاريع تصفية القضية لن تزيد الفلسطينيين الا عزيمة وصمودا وثباتا ورباطا وتشبثا بالثوابت الوطنية والانتماء لهذه الارض المقدسة، مضيفًا: يجب ان تتوقف الحرب الهمجية على غزة فنحن قوم لا نؤمن بالحروب والعنف بل نؤمن بثقافة المحبة والاخوة والسلام ورفض مظاهر الكراهية والعنصرية، ولن يتحقق السلام المنشود في بلادنا بدون العدالة وتحقيق امنيات وتطلعات شعبنا الفلسطيني.

وتابع: المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نقدر ونثمن عاليا مواقف الدول العربية الشقيقة وكافة الدول الصديقة في العالم والتي صوتت من اجل وقف الحرب في غزة وقد كان متوقعا صدور الفيتو الامريكي الذي عطل هذه المبادرة وهذا ليس امرا مستغربا او صادما بل كان متوقعا وكلنا نعرف بأن الادارة الامريكية هي شريك مباشر في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني.

المطران عطا الله حنا اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس كنسيا من ايطاليا المأساة الانسانية في غزة

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