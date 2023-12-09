الأنبا باسيليوس فوزي يتفقد مدرسة الشمامسة بالإيبارشية

تفقد أمس، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مدرسة الشمامسة بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية، وكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

وتابع الأب المطران سير العملية التعليمية، مقدمًا كلمات التشجيع لجميع الحاضرين، كما أكد نيافته لأبنائه الشمامسة أهمية المواظبة على حضور جميع المحاضرات، المقدمة لهم، والاستفادة منها.

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة

وكان قد ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بأرض سلطان.

شارك في الصلاة القمص بطرس يعقوب، والأب شنودة يواقيم، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أشبع الجياع خيرًا".

وعقب القداس الإلهي، تفقد الأنبا باسيليوس، فصول خدمة التربية الدينية، مؤكدًا لأبنائه وبناته أهمية المواظبة على الصلاة اليومية، كما التقى نيافته خدام خدمة القديس يوسف لإخوة الرب، بحضور القمص بطرس يعقوب، راعي الكنيسة، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين.



وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، ويعد شهر كيهك، هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

وتخصص الكنيسة الأرثوذكسية شهر كيهك لتمجيد السيدة العذراء، حيث يشتهر بالسهرات «سهرات كيهك »، التى تمتد من المساء وحتى صباح اليوم التالى، وتصلى خاله صلوات خاصة، حيث له كتاب صلوات خاص به يسمى “الإبصلمودية الكيهكية”.