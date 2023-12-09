اليوم الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ شهر كيهك 2023.. والأنبا يؤانس يترأس سهراته بالمحرق

يكثر البحث بين الأقباط خلال الفترة الحالية عن موعد شهر كيهك 2023، وخاصة مع احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية ببدء صوم الميلاد 2023، والذي أنطلق الأحد 26 نوفمبر2023.

شهر كيهك ٢٠٢٣

ويتخلل صوم الميلاد المجيد شهر كيهك او مايعرف بالشهر المريمي والذي تبدأه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، ويعد شهر كيهك، هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

وتخصص الكنيسة الأرثوذكسية شهر كيهك لتمجيد السيدة العذراء، حيث يشتهر بالسهرات «سهرات كيهك »، التى تمتد من المساء وحتى صباح اليوم التالى، وتصلى خاله صلوات خاصة، حيث له كتاب صلوات خاص به يسمى “الإبصلمودية الكيهكية”.

ويشتهر شهر كيهك بـ"شهر سبعة وأربعة"، ويرجع ذلك لتلاوة صلوات الـ7 “ثيؤطوكيات”، تعنى تمجيد للعذراءوالـ4 “هوسات”، تعنى تسبحة، كما يشتهر شهر كيهك بالعديد بالاسماء منها الشهر المريمى نسبة للسيدة العذراء.

جدول تسبحة الأنبا يؤانس

وأعلنت إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس جدول تسبحة شهر كيهك للأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

ويشمل جدول الأنبا يؤانس أسقف أسيوط يترأس الصلاة في كنائس القاهرة وإيبارشيات أسيوط وإيبارشية نجع حمادي ودير العذراء بالمحرق، وتبدأ التسبحة في جميع الأيام من الساعة 10 مساء، وتستمر حتى الساعة 5 صباحا، إذ يعقبها القداس الإلهي.

ويترأس الأنبا يؤانس التسبحة في اليوم الأول من الشهر والذي يوافق 9 ديسمبر 2023، بدير العذراء مريم والمعروف بالمحرق، ويكون في إستقباله الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، كما يقود الصلاة كل أربعاء بكنيسة العذراء مريم بالزيتون

على أن يترأس صلاة التسبحة بإيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس مساء الجمعة 22 ديسمبر 2023، عقب ترؤسه ومشاركته في الذكري السنوية الأولى للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي الراحل.

ويقوم الأنبا يوأنس برحلة رعوية إلى دولة الإمارات، يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، ويترأس خلال تلك الزيارة التسبحة بكنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بالشارقة، ويعود الأنبا يؤانس إلى أسيوط في اليوم التالي ليصلي بكنيسة الأنبا أنطونيوس بساحل سليم بأسيوط.