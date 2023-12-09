السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصر تُشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس

المجلس التنفيذي
المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية

شارك الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، في المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته الثانية والسبعون والذي نظمته الهيئة العربية للطاقة الذرية بمقر الهيئة في تونس، والذي ترأس اجتماعاته الدكتور سالم حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية.


وشارك في الدورة 72 للمجلس حضوريًا وعن بعد وفود من ستة عشر دولة عربية وهي: جمهورية مصر العربية، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، تونس، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان (عن بعد)، ليبيا، المغرب، موريتانيا (عن بعد)، اليمن (عن بعد).


كما شارك في الحضور سفراء ودبلوماسيين من البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في تونس، وكذلك وفود من كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المعهد المشترك للبحوث النووية(JINR) بروسيا الاتحادية، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وتضمن جدول أعمال الدورة 72 للمجلس التنفيذي: متابعة قرارات الدورة 71 للمجلس التنفيذي، أنشطة الهيئة خلال الفترة الماضية والتي شملت الأنشطــة العلمية المنفّـذة، نتائج اجتماعات الخبراء، التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربيـة، وختامًا التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدوليــة. 

وكذلك عرض عن خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال الإستعداد والإستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بحضور رئيس مركز الحادثات والطوارئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


كما شملت اجتماعات المجلس أيضًا مناقشة وعرض تقرير المدير العام عن إنجازات الهيئة خلال العام 2023. التعاون مع المعهد المشترك للبحوث النووية (JINR)، التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، افتتاح مركز المعلومات والمختبر والمحاكي الافتراضيين، أنشطة وبرامج الهيئة العربية للطاقة الذرية لسنة 2024، المؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والمزمع عقده بالأردن في الفترة من 15 -19 ديسمبر 2024، وكذلك عرض الخطط التنفيذية للاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 2030.

كما شمل عرض تقرير المدير العام حول تنفيذ ميزانية الهيئة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر ٢٠٢٣ وكذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية والإدارية للدورة المالية 2023-2024، وختامًا عرض قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 112.
 

وقال الدكتور عمرو الحاج، إن هيئة الطاقة الذرية شاركت في فاعليات المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في إطار دعمها لأنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية، ودعم نشر مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بالدول العربية.

وصرح الدكتور سالم حامدي، مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، بأن من أهم ما ميز المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته الحالية هو افتتاح مركز المعلومات والمختبر والمحاكي الافتراضيين بحضورالمدير العام للمعهد المشترك للبحوث النووية JINR، ويعد هذا المركز الأول من نوعه بالهيئة العربية والذي سيمكن الباحثين والعلماء من الدول الأعضاء وغيرهم بإجراء عمليات تجريبية عن بعد وسيمثل وسيلة تدريب فاعلة لفنيي الدول التي ستشرع في إستخدام الطاقة النووية. 


وأشار الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية، إلى أن المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية يختص بتنفيذ الأهداف والسياسات الواردة في اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية، كما أن الهيئة تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري لدعم التعاون بين الأشقاء العرب.

ولفت إلى السعى إلى تطوير العمل العلمي العربي المشترك ومواكبة التقدم العلمي والتقني العالمي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وكذلك الاهتمام بخلق وعي علمي وتقني لدى المواطن العربي في العلوم النووية ومجالات استخداماتها السلمية.

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