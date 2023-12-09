السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خفر السواحل الياباني: دخول سفينتين صينيتين المياه الإقليمية قبالة جزر سينكاكو

خفر السواحل الياباني
خفر السواحل الياباني

 أعلن خفر السواحل الياباني، دخول سفينتين حكومتين صينيتين، المياه الإقليمية لليابان، قبالة جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم السبت عن مسؤولي خفر السواحل قولهم" إن السفينتين دخلتا المياه الواقعة قبالة جزيرة "ميناميكوجيما" واحدة تلو الأخرى في حوالي الساعة (10:50) من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرين إلى أن خفر السواحل وجه تحذيرا للسفينتين بالمغادرة.

وأضاف المسؤولون أنه حتى الساعة 11 صباحا، كانت تبعد إحدى السفينتين حوالي 21 كيلومترا من جنوب - الجنوب الشرقي للجزيرة ومتجهة إلى غرب  الشمال الغربي داخل المياه الإقليمية، بينما كانت السفينة الأخرى تقع على بعد 20 كيلومترا تقريبا من جنوب  الجنوب الغربي الجزيرة وكانت تبحر نحو الشمال.

txt

مندوب الصين بالأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق نار إنساني في غزة

الخارجية الصينية

وفي وقت سابق حثت الصين اليابان على التوقف عن إثارة ما يسمى بخطاب تهديد الصين والكف عن السعي نحو ذرائع للتوسع العسكري، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، حاثا الجانب الياباني على كسب ثقة جيرانه في آسيا وثقة المجتمع الدولي بأسره من خلال إجراءات ملموسة.

وصرح وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية بذلك خلال مؤتمر صحفي عندما طُلب منه التعليق على تقرير حديث صادر عن مركز بحوث تابع لوزارة الدفاع اليابانية، والذي يدعي أن الصين عززت تسليحها وأن المواجهة المستقبلية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة ستشتد، زاعما أن الجانب الياباني بحاجة إلى تعزيز قدراته الدفاعية من أجل منع الصين من تغيير الوضع الراهن عبر مضيق تايوان.

مسار التنمية السلمية

وفي معرض إشارته إلى أن الصين ملتزمة بمسار التنمية السلمية وأن مسألة تايوان شأن داخلي صيني خالص ولا يحتمل تدخلا من أية قوى خارجية، لفت وانغ إلى أن هذا التقرير الياباني يصدر تعليقات متهورة إزاء الشؤون الداخلية للصين والتحديث العسكري لديها وعلاقاتها مع الدول الأخرى، واصفا التصريحات ذات الصلة بأنها غير مسؤولة وغير مقبولة.

وشدد المتحدث على أنه نظرا لأسباب تاريخية، تتم مراقبة الأنشطة العسكرية والأمنية اليابانية عن كثب من جانب جيرانها في آسيا والمجتمع الدولي، مضيفا أن زيادة الإنفاق الدفاعي لليابان وسعيها نحو تطوير أسلحة هجومية في السنوات الأخيرة، أثارا شواغل كبيرة بين جيرانها ولدى المجتمع الدولي.

خفر السواحل الياباني المياه الإقليمية لليابان الصين حكومتين صينيتين وزارة الخارجية الصينية

مواد متعلقة

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 338 ألفا و120 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

لتعطل حركة السياحة.. بيت لحم تتكبد خسائر بالملايين بسبب العدوان الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

فلسطين ترحب بموقف رئيس الوزراء البلجيكى بمنع دخول المستعمرين بلاده

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

هيئة الانتخابات: مصر الدولة الوحيدة التى تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائى الكامل

اليوم.. استكمال محاكمة متهم في "اغتيال اللواء نبيل فراج"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة