مندوب الصين بالأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق نار إنساني في غزة

قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، إن التسامح مع استمرار القتال والدعوة لحماية المدنيين في غزة يمثلان ازدواجا في المعايير للمجتمع الدولي.

وأضاف مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، خلال وقائع جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وتنشر قناة القاهرة الإخبارية، وقائع جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاء ذلك بعد أن قام أمينه العام أنطونيو جوتيريش، بتفعيل المادة 99 من ميثاقه - وهي خطوة لم يتخذها أي شخص في منصبه منذ عقود.