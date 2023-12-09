السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ دراسات دولية: الصين تدين تصرفات إسرائيل بغزة.. ويمكنها لعب دور الوساطة

غزة
غزة

قال الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، إن الموقف الصيني موقف واضح ومنسجم مع موقفها التاريخي من القضية الفلسطينية، لكن التوجهات السياسة الصينية هي توجهات سياسية هادئة من أجل البحث عن حلول لحل الدولتين. 

وأضاف الشاهر، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الصين قدمت عدة مبادرات لحل الدولتين، فمنذ بدء الحرب في غزة كان هناك إدانة كبيرة من قبل الصين لما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وكان هناك تفهم لما قامت به حركة حماس بأنه نتاج ظلم تاريخي تعرض له الفلسطينيين.

الصين الدولة الوحيدة القادرة على لعب دور الوساطة

وتابع: هناك انتقادات شديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للموقف الصيني، لافتًا إلى أن الموقف الصيني يلقى قبولًا كبيرًا لدى الدول العربية والإسلامية، وهو ما عبر عنه وزراء الخارجية العرب والإسلاميين عندما جاءوا في بداية جولتهم إلى الصين.

وأوضح أستاذ الدراسات الدولية، أن الصين هي الدولة الوحيدة القادرة على لعب دور الوساطة الآن بعد كل ما ظهر بعد الإنحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل، وعدم قدرة روسيا بكل تأكيد على لعب هذا الدور نتيجة للحرب التي تقودها في أوكرانيا.

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