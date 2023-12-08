مقررو لجان الحوار الوطني يدعون المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات (فيديو)

قال المهندس إسماعيل الشرقاوي، مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي، إن نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة هي انتخابات جادة تشهد تنافسية سياسية، والتي كانت من أهم ثمار الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع طوائف الشعب المصري بمختلف توجهاتهم.



ودعا الشرقاوي، جميع المصريين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وعدم الاستماع إلى الأصوات المحبطة.



ومن جانبه، قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، إن الشعوب التي تريد التغيير، يجب أن تشارك في عمليات التصويت والتحول السلمي عبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

بينا أوضحت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك الاجتماعي، ضرورة مشاركة جميع المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن مصر تستحق مستقبل أفضل، كما أن المشاركة الإيجابية ستكون رسالة لكافة دول العالم تؤكد على استمرارية الشعب المصري في كافة الإصلاحات التي بدأناها.



وفي السياق، قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي، إن أولى خطوات الإصلاح على جميع المستويات هي مشاركة الشعب في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاختيار المرشح الذي يرونه من وجهة نظرهم هو الأفضل لأداء هذا الإصلاح خلال الست سنوات القادمة.