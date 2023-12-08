كيف استعدت منظمات المجتمع المدني للانتخابات الرئاسية؟.. علاء شلبي يُجيب

أوضح علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، استعدادات منظمات المجتمع المدني لانتخابات الرئاسة، قائلًا: "إننا نركز على تعزيز الحق في المشاركة الانتخابية من إدارة الشؤون العامة، في جميع مناحي الحياة على رأسها الحياة السياسية

وأضاف علاء شلبي خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبدالصمد عبر قناة الحياة، اهتمامًا منا بهذه التجربة المهمة ومدى أهميتها في تمثيل شيء مهم في مصر، خاصة وأن أداء المنظمة المؤسسي على مستوى الدول العربية اختاروا القاهرة بأن تكون عاصمة ومقر رئيسي للمنظمة عام 1983م، لافتًا إلى أنهم قدروا كل تقدم يحدث في مصر على مستوى المنطقة كلها.

وتابع: "إدراكًا منا للوضع القائم ومدى التطورات والبيئة الإقليمية المضطربة والمتزايد، نرى أنه من المهم جدًا للعملية الانتخابية في مصر باختلاف استحقاقاتها الرئاسية البرلمانية، تم تشكيل فريق نوعي جدًا".