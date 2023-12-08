الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف استعدت منظمات المجتمع المدني للانتخابات الرئاسية؟.. علاء شلبي يُجيب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أوضح علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، استعدادات منظمات المجتمع المدني لانتخابات الرئاسة، قائلًا: "إننا نركز على تعزيز الحق في المشاركة الانتخابية من إدارة الشؤون العامة، في جميع مناحي الحياة على رأسها الحياة السياسية 

وأضاف علاء شلبي خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبدالصمد عبر قناة الحياة، اهتمامًا منا بهذه التجربة المهمة ومدى أهميتها في تمثيل شيء مهم في مصر، خاصة وأن أداء المنظمة المؤسسي على مستوى الدول العربية اختاروا القاهرة بأن تكون عاصمة ومقر رئيسي للمنظمة عام 1983م، لافتًا إلى أنهم قدروا كل تقدم يحدث في مصر على مستوى المنطقة كلها. 

وتابع: "إدراكًا منا للوضع القائم ومدى التطورات والبيئة الإقليمية المضطربة والمتزايد، نرى أنه من المهم جدًا للعملية الانتخابية في مصر باختلاف استحقاقاتها الرئاسية البرلمانية، تم تشكيل فريق نوعي جدًا". 

المنظمة العربية حقوق الانسان منظمات المجتمع المدني برنامج الحياة اليوم علاء شلبي

مواد متعلقة

عماد الدين حسين: أتمنى مشاركة كل مصري في الانتخابات الرئاسية

الباز: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق المواطن المصرى على نفسه

الباز: الانتخابات الرئاسية تمثل مكاسب حقيقية للشعب المصرى

بشرى سارة للمواطنين بشأن صرف السكر على البطاقات التموينية

خالد حنفى: تسهيلات ودعم كبير لذوى الهمم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

فى ذكرى رحيله الـ11.. كيف أثر الموسيقار عمار الشريعى فى وجدان المصريين؟

عمرو سلامة يكشف عن أسرار لأول مرة عن كواليس فيلم "شماريخ"

أمينة خليل: عمرو سلامة أدخلنى فى عالم "شماريخ" بشكل عميق

الأكثر قراءة

عاجل.. مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

ضبط 9 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

قبل انطلاق انتخابات الرئاسة 2024.. رابط موقع اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

اقتصاديون: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي شهادة ثقة في استقرار الاقتصاد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة