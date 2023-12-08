الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير ماجد عبدالفتاح ينتقد موقف أمريكا من غزة ويطالب بتبني مشروع "القرار العربي"

السفير ماجد عبد
السفير ماجد عبد الفتاح

أعرب السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية في مجلس الأمن، عن استيائه من الموقف الأمريكي الذي يعارض مشروع القرار العربي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

وقال السفير، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" على قناة "on"، إن جلسة مجلس الأمن التي عقدت بشأن الأزمة الفلسطينية شهدت تناقضا بين موقف الولايات المتحدة ومواقف معظم الدول الأخرى، التي أيدت المبادرة العربية التي تستند إلى خطاب الأمين العام للأمم المتحدة والتي تهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأشار إلى أنه كان يأمل أن يتمكن الوفد العربي الذي يزور واشنطن، والذي يضم ثمانية وزراء عرب وإسلاميين، بالإضافة إلى نيجيريا وأندونسيا وماليزيا، من إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة دعم مشروع القرار العربي، لكنه قال إن موعد اللقاء تأخر، وأنه لا يجب أن يتم تأجيل مشروع القرار إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد السفير أن الولايات المتحدة تنوي استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار العربي، بحسب ما صرح به مندوبها في مجلس الأمن، لكنه قال إن هناك تحولا كبيرا في الدعم الدولي، مشيرا إلى أن أكثر من 100 دولة أعلنت تأييدها لمشروع القرار العربي، ما يدل على أن الإدارة الأمريكية تسير في اتجاه معاكس للرأي العالمي.

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