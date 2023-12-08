السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار منزل بمدينة منوف دون خسائر بالأرواح وتم رفع الأنقاض

المنزل المنهار
المنزل المنهار

شهدت مدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، انهيار منزل بدون أي خسائر في الأرواح، وانتقلت الجهات الأمنية والمعنية إلى مكان الحادث في الحال. 

وانتقل وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف بمتابعة فورية لحادث انهيار منزل بدرب داعوش المتفرع من شارع محمد فريد بمدينة منوف، ولا توجد أي إصابات ولا خسائر بالأرواح، وتم رفع الأنقاض التى تعوق حركة الشارع، في حضور رئيس قسم شرطة منوف المقدم محسن جلال ورئيس مباحث قسم شرطة منوف الرائد عمرو سعد الله.

وأشار وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف، إلى أهمية دور إدارة الأزمات والكوارث بمجلس مدينه منوف لقيامها بوضع السياسات العامة لمواجهة الأزمات والكوارث بالمركز والمدينه، وإقرار الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمات ومراجعتها مع الجهات المعنية مع إعداد الخطط والبرامج لدعم القدرات الذاتية لكافة الوحدات المختلفة.

بالإضافة إلى قيامها بمسئولية قيادة التعامل مع الأزمة أو الكارثة فور حدوثها وعدم السماح بتفاقمها، ومتابعة إجراءات عمليات الإغاثة والإخلاء وإعادة التأهيل، مع تقييم الموقف وتحديد السلبيات والإيجابيات للاستفادة منها، والتنسيق مع  الجهات المختلفة، لتحقيق الصالح العام وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة المركز والمدينة على التعامل مع الأزمات والكوارث بما يحفظ أمنهم وسلامتهم.

محافظة المنوفية إنهيار منزل بدون سكان رفع الانقاض حريق مدينة منوف مدينة منوف

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