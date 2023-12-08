الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للمرة التاسعة.. الأهلي يتوج بدوري المرتبط للسلة بعد هزيمة سموحة

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة السلة

حقق فريق السلة بالنادي الأهلي، الفوز على سموحة سواء مع فريق تحت 18 عامًا أو الفريق الأول ليتوج بلقب دوري المرتبط للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي.

وكان فريق تحت 18 عامًا بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة 71-62 في إياب نهائي البطولة ليحقق انتصاره الثنائي بعد فوزه ذهابًا.

أما الفريق الأول فقد حقق الفوز اليوم على سموحة بنتيجة 91-81.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد نجح في حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 83-54، فيما حقق فريق مرتبط 18 سنة بالأهلي ‏الفوز على سموحة بنتيجة 78-74 في ذهاب نهائي البطولة، قبل الفوز في لقاء الإياب اليوم.

اقرأ أيضا.. اليوم.. رجال سلة الأهلى تنتظر اللقب التاسع والتتويج بدورى المرتبط أمام سموحة

رجال سلة الأهلى تنتظر اللقب التاسع والتتويج بدورى المرتبط أمام سموحة

يلتقى الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الأهلي، نظيره سموحة فى الثامنة مساء اليوم فى إياب نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن حسم لقاء الذهاب.

ويبدو أن مهمة الفريق فى المباراة ستكون سهلة، بعد أن اقترب من الفوز ببطولة دوري المرتبط بعد الفوز السهل على سموحة فى ذهاب نهائي البطولة بنتيجة 83/54 فى اللقاء الذى أقيم على صالة حسن مصطفى الأربعاء الماضي.

وشهد اللقاء أداءً قويًّا من جانب رجال سلة الأهلي من خلال السيطرة على مجريات اللعب، وحجز نادي الأهلي مقعده فى المباراة النهائية، بعدما أطاح بالاتحاد من الدور قبل النهائي ليواصل مشواره نحو اللقب.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي ليفض الشراكة مع الاتحاد السكندري، حيث يتساوى الفريقان برصيد 8 ألقاب لكل منهما كأكثر الفرق تتويجًا باللقب.

وحقق فريق مرتبط 18 سنة بالأهلي، الفوز على سموحة بنتيجة 78-74 فى ذهاب نهائى البطولة.

الاهلى سموحة كرة السلة نهائي دوري المرتبط مباراة الأهلي وسموحة

مواد متعلقة

اليوم.. رجال سلة الأهلى تنتظر اللقب التاسع والتتويج بدورى المرتبط أمام سموحة

"سلة الأهلي" تكتسح سموحة 83 - 54 في نهائي دوري المرتبط

الأكثر قراءة

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

ضبط 9 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

قبل انطلاق انتخابات الرئاسة 2024.. رابط موقع اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

وزير الخارجية السعودى: وقف القتال فى غزة ليس أولوية للعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة