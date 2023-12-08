للمرة التاسعة.. الأهلي يتوج بدوري المرتبط للسلة بعد هزيمة سموحة

حقق فريق السلة بالنادي الأهلي، الفوز على سموحة سواء مع فريق تحت 18 عامًا أو الفريق الأول ليتوج بلقب دوري المرتبط للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي.

وكان فريق تحت 18 عامًا بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة 71-62 في إياب نهائي البطولة ليحقق انتصاره الثنائي بعد فوزه ذهابًا.

أما الفريق الأول فقد حقق الفوز اليوم على سموحة بنتيجة 91-81.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد نجح في حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 83-54، فيما حقق فريق مرتبط 18 سنة بالأهلي ‏الفوز على سموحة بنتيجة 78-74 في ذهاب نهائي البطولة، قبل الفوز في لقاء الإياب اليوم.

اقرأ أيضا.. اليوم.. رجال سلة الأهلى تنتظر اللقب التاسع والتتويج بدورى المرتبط أمام سموحة

رجال سلة الأهلى تنتظر اللقب التاسع والتتويج بدورى المرتبط أمام سموحة

يلتقى الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الأهلي، نظيره سموحة فى الثامنة مساء اليوم فى إياب نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن حسم لقاء الذهاب.

ويبدو أن مهمة الفريق فى المباراة ستكون سهلة، بعد أن اقترب من الفوز ببطولة دوري المرتبط بعد الفوز السهل على سموحة فى ذهاب نهائي البطولة بنتيجة 83/54 فى اللقاء الذى أقيم على صالة حسن مصطفى الأربعاء الماضي.

وشهد اللقاء أداءً قويًّا من جانب رجال سلة الأهلي من خلال السيطرة على مجريات اللعب، وحجز نادي الأهلي مقعده فى المباراة النهائية، بعدما أطاح بالاتحاد من الدور قبل النهائي ليواصل مشواره نحو اللقب.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي ليفض الشراكة مع الاتحاد السكندري، حيث يتساوى الفريقان برصيد 8 ألقاب لكل منهما كأكثر الفرق تتويجًا باللقب.

وحقق فريق مرتبط 18 سنة بالأهلي، الفوز على سموحة بنتيجة 78-74 فى ذهاب نهائى البطولة.