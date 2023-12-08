الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى (فيديو)

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، على أهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024، التي شهدت نقاشات وحوارات واسعة في الفترة الأخيرة، معتبرًا أنها قضية ضرورية وواجب وطني يتحمله كل مواطن.

‎وطالب بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، الجميع بالحرص على الوطن ومظهره الحضاري في الفترة المقبلة، قائلًا: "اللي بيقول الرئيس السيسي ناجح لمجرد الكلام مينفعش، لازم تنزل وتشارك".

‎وحذر بكري، من حملات وأكاذيب وشائعات تستهدف مصر، خاصة فيما يتعلق بقضية التهجير وتصفية قضية فلسطين، قائلًا: لا بد أن يعلم من يتمسك بشعار "من النيل إلى الفرات" أن الجيش المصري والشعب أقوياء.

‎وأشاد بكري، بنضال أبناء السويس وبورسعيد والإسماعيلية ضد العدو على مر التاريخ، مؤكدًا أن مصر تمتلك سلاح الشعب والجيش والمقاومة التي تسكن عقل كل مصري.

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