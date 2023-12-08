نتنياهو فى مأزق.. كيف يعانى حزب الليكود من تمزق داخلى وانشقاقات؟ (فيديو)

أعربت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، عن اعتقادها بأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يواجه نهاية محتومة لحكومته بعد سلسلة من الفشل والانقسامات التي شهدتها إسرائيل على مختلف الأصعدة.

وأشارت "النتشة"، في حوار مع برنامج "تغطية مباشرة" على قناة النيل للأخبار، إلى أن نتنياهو خسر الكثير من الثقة والدعم بسبب مواقفه المتعارضة مع الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل، خاصة بعد ما حدث في السابع من أكتوبر والقرارات التي اتخذها بشأن القدس والمستوطنات والاتفاق النووي الإيراني.

وأضافت أن الساحة السياسية الإسرائيلية تشهد تحركات وتسويقًا لمرحلة ما بعد نتنياهو، حيث يتوقع البعض إجراء انتخابات جديدة تغير ملامح السياسة الإسرائيلية، ويطالب البعض الآخر بإسقاط نتنياهو فورًا.

وكشفت عن أن حزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو، يعاني من تمزق داخلي وانشقاقات، وأن هناك أصواتًا تدعو إلى تنحي نتنياهو عن قيادة الحزب أيضًا، معتبرة أن نتنياهو يضحي بالمصلحة القومية والأمنية والقانونية والاجتماعية لإسرائيل من أجل الهروب من ملفات الفساد التي تلاحقه.