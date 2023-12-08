الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة.. و"الصرف الصحى" ترفع حالة الطوارئ

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على كافة أنحاء المدينة، صحبها انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وذلك بالتزامن مع نوة قاسم التي تضرب عروس المتوسط بأمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية.

وشهدت مناطق أحياء وسط والمنتزة سقوط أمطار غزيرة، فيما تعرضت باقي مناطق الإسكندرية لأمطار متوسطة الشدة، وتم التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار بمعدات شركة الصرف الصحي.

وكانت قد أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصور   للتعامل مع سقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع مساء اليوم، أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح تصل سرعتها 35-40 كم /ساعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

وأجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لتمركزات سيارات ومعدات الشركة للتأكد من تمام جاهزيتها وذلك بمناطق (الجمرك ووسط وغرب والعامرية والعجمي)، كما تفقد سير العمل بتطهير ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار.

وأكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، فضلًا عن التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

امطار على الإسكندرية

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
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