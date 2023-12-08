الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي يكشف سبب فتح طريق وسط قاعدة المشير حسين طنطاوي

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال حديثه مع المهندسين والعاملين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قرار إنشاء  محور اللواء محمود نصر، بطول 19 كيلومتر، جاء بعد دراسة محور الإسماعيلية ومحور السويس، وملاحظة عدم وجود محور تبادلي يخفف الحركة عليه، ويُخدم على التجمعات السكنية الموجودة على طريق السويس، وكذلك التجمعات الكثيرة التي يتم إنشاؤها حاليًا.

 

 

السيسي أثناء تفقده المحاور: هدفنا عمل نقلة كبيرة في الحركة وتوفير أراضي للتنمية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه مع المهندسين والعاملين، خلال جولته التفقدية التي أجراها بعد ظهر اليوم الجمعة، للأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى: "مهم الناس تعرف إننا فتحنا الطريق في وسط قاعدة المشير حسين طنطاوي، لأننا نغير في شكل القاهرة الكبرى، ونعمل تبادليات، وفرص حركة مختلفة لكل الخيارات، وكذلك حجم الأراضي التي يمكن تنميتها، لو عايزين نعمل تنمية لمنطقة القاهرة الكبرى سنجد أراضي".

وأردف: "19 كيلومتر هيعملوا نقلة كبيرة  جدًا في الحركة".

السيسي الطرق الأعمال الإنشائية إنشاؤهها الحركة

مواد متعلقة

ممثل إسرائيل ينتقد الأمين العام للأمم المتحدة لاستخدامه المادة 99.. ماذا قال؟

جوتيريش: 97% من سكان شمال غزة لا يجدون المواد الغذائية الكافية

جوتيريش: 130 زميلًا قُتلوا فى غزة وهى أضخم خسارة فى تاريخ الأمم المتحدة

جوتيريش يطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق نار إنسانى فى غزة لتجنب وقوع كارثة

إعدامات ميدانية أمام الأطفال.. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف فظائع جيش الاحتلال فى غزة

الباز يفجر مفاجأة عن مصدر معلومات سمير غطاس المضللة عن التأشيرة الإسرائيلية

الباز يفتح دفاتر سمير غطاس: "غامض" وكاره لحماس واسمه الحركى محمد حمزة

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودى: وقف القتال فى غزة ليس أولوية للعالم

أعراض وأسباب التبول أكثر من مرتين ليلًا في فصل الشتاء

“القاهرة الإخبارية”: تأجيل تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بغزة لساعات

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد الجزائرى.. مفاجأة فى الهجوم

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي.. انخفاض عيار 21

اقتصاديون: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي شهادة ثقة في استقرار الاقتصاد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت