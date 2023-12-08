الرئيس السيسي يكشف سبب فتح طريق وسط قاعدة المشير حسين طنطاوي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قرار إنشاء محور اللواء محمود نصر، بطول 19 كيلومتر، جاء بعد دراسة محور الإسماعيلية ومحور السويس، وملاحظة عدم وجود محور تبادلي يخفف الحركة عليه، ويُخدم على التجمعات السكنية الموجودة على طريق السويس، وكذلك التجمعات الكثيرة التي يتم إنشاؤها حاليًا.

السيسي أثناء تفقده المحاور: هدفنا عمل نقلة كبيرة في الحركة وتوفير أراضي للتنمية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه مع المهندسين والعاملين، خلال جولته التفقدية التي أجراها بعد ظهر اليوم الجمعة، للأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى: "مهم الناس تعرف إننا فتحنا الطريق في وسط قاعدة المشير حسين طنطاوي، لأننا نغير في شكل القاهرة الكبرى، ونعمل تبادليات، وفرص حركة مختلفة لكل الخيارات، وكذلك حجم الأراضي التي يمكن تنميتها، لو عايزين نعمل تنمية لمنطقة القاهرة الكبرى سنجد أراضي".

وأردف: "19 كيلومتر هيعملوا نقلة كبيرة جدًا في الحركة".