اقتصادية قناة السويس: 244 سفينة بالسخنة والأدبية خلال الربع الأول بالعام المالي 2023/2024

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا اليوم عن نشاط موانئ المنطقة الجنوبية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، الذي شهد تطورًا ملحوظًا ومعدل نمو على الأصعدة كافة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وقد أوضح البيان أن ميناء السخنة شهد حركة تداول بإجمالي 138 سفينة، وبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال الفترة المذكورة 5 ملايين طن تقريبًا؛ حيث استقبل الميناء عدد 99 سفينة بضائع عامة محواة بواقع 2.25 مليون طن، و16 سفينة صب جاف بحمولة 1.7 مليون طن، و22 سفينة صب سائل بحمولة حوالي 1 مليون طن وسفينة واحدة بضائع عامة غير محواة بواقع 105 أطنان، ليحقق ميناء السخنة بهذه المؤشرات معدلات نمو في استقبال السفن بلغت 27،78٪ ومعدل نمو للبضائع وصل إلى 18.23٪.

244 سفينة بالسخنة والأدبية خلال الربع الأول بالعام المالي 2023/2024

أما ميناء الأدبية فقد استقبل إجمالي حمولة 1.4 مليون طن خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2023، بإجمالي عدد 106 سفن ومعدل نمو بلغ 2.91% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بواقع 50 سفينة بضائع عامة، و13 سفينة صب جاف، و29 سفينة صب سائل، و12 سفينة حاويات و2 سفينة حيوانات حية، وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة.

والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية حققت نقلة نوعية في مختلف الموانئ التابعة لها من خلال أعمال التطوير التي أسهمت بشكل كبير في تشجيع كبرى الشركات في مجال النقل البحري للتعاون مع موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تستهدف أعمال التطوير في ميناء السخنة، إضافة 18 كم جديدة ليصبح إجمالي الأرصفة 23 كم بعد انتهاء جميع أعمال التطوير، التي تسمح بوجود رصيف متعدد الأغراض ومحطة للصب السائل ومحطة للصب الجاف، فضلًا عن تعميق الغاطس ليصل إلى 18 مترًا بدلًا من 17 مترًا، كما سيتم تشغيل أحدث وأكبر محطة حاويات بميناء السخنة بواسطة أحد أهم مشغلي محطات الحاويات على مستوى العالم، أما ميناء الأدبية فهو ميناء متخصص لأنشطة الصب الجاف والسائل ويخضع لأعمال رفع كفاءة وتطوير الأرصفة البحرية التي يضمها وعددها 9 أرصفة بحرية.