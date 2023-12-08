الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل الغد: المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات جديدة اليوم على غزة

غارات اسرائيلية على
غارات اسرائيلية على قطاع غزة

قال مراسل قناة الغد، ضياء حوشيه، إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات جديدة صباح اليوم الجمعة على أنحاء مختلفة من قطاع غزة.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكد مراسل قناة الغد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الغد"، أنه اندلع حريق في مركز إيواء مدرسة أبوزيتون بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل دخانية على المركز، ما أوقع عددًا من الإصابات، معبرًا: "استشهد خمسة مواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

شهداء غزة

وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني قام بقصف طائرات إسرائيلية مسجد يافا في دير البلح وسط القطاع، مؤكدًا أن وزارة الصحة بالقطاع أعلنت عن استشهاد 350 فلسطينيًا في الساعات الـ24 الماضية، وتجاوزت الحصيلة الإجمالية للشهداء 17 ألفًا وارتفع عدد المصابين إلى 46 ألفًا.

وفي السياق ذاته قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن طائرات الاحتلال ألقت أكثر من 52000 طن من المتفجرات على منازل المواطنين المدنيين وعلى المستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية خلال العدوان المستمر على القطاع.

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