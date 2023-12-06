الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال يصيب شابا فلسطينيا بالرصاص ويعتقل آخرين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا بالرصاص واعتقل اثنين آخرين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أثناء اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "الغد" قبل قليل.

قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق الرصاص

جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شاب (34 عامًا) في اليد والفخذ، فجرى نقله إلى مستشفى بيت جالا، فضلًا عن مداهمتها عددًا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياها واعتقلت كلا من: “أحمد جلال عيسى، ومارسيل رامي مصلح”. 

الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة بيت لحم إطلاق الرصاص

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