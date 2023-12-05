السفير رخا أحمد يكشف أهمية زيارة وزير الخارجية لواشنطن فى هذا التوقيت

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة السفير سامح شكري لواشنطن في هذا التوقيت، هي زيارة في منتهى الأهمية بشأن التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية عن الأفكار التي تطرحها والتوصل لوقف إطلاق النار وتفعيل هدنة سواء طويلة أو وقف إطلاق نار دائم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية المذاعة على قناة "دي إم سي" اليوم، أن ما يحدث الآن هو مجرد استمرار في عملية التدمير والقتل المدني بدون تحديد أهداف.

خطة إسرائيل

وأوضح أن الهدف الذي تطلقه إسرائيل بدعوى القضاء على حماس وتحرير الرهائن، هو هدف غير قابل للتحقيق من واقع التجربة، متسائلا: فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟ واذا سيكون بعد الوقف الدائم لإطلاق النار؟ هل ستعود السلطة الفلسطينية؟ أم أنها ستتجدد كما قال بايدن ونتنياهو؟ وماذا إذا حماس نجحت؟، لذلك ليس هناك حتى الآن خطة واضحة محددة، ومازالت هناك آراء واقتراحات للمناقشة والرد والقبول والرفض من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي.