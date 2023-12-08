الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: لا يوجد دولة دعمت القضية الفلسطينية مثلما فعلت مصر (فيديو)

مواطنة تدعم القضية
مواطنة تدعم القضية الفلسطينية

قالت إحسان، إحدى المواطنات، إنها تتابع الأحداث التي تشهدها فلسطين على مدار الشهرين الماضيين، وهي أحداث مؤسفة والجميع حزين إثر ما تشهده غزة من مجازر وانتهاكات لا علاقة لها بالإنسانية.

وأضافت أنه لا يوجد دولة استطاعت أن تفعل مثلما فعلت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية والتي قدمت لها كافة سبل الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة لأهل غزة.

وتستمر إسرائيل في حربها الانتقامية في غزة، في انتهاك كافة المواثيق والقوانين الدولية المختلفة، مع عدم الالتزام بحماية حياة المدنيين أثناء عملياتها العسكرية في غزة وفي فلسطين بشكل عام، ونرصد في التقرير التالي، أبرز الانتهاكات.

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مواطن يمني: مصر أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية (فيديو)

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مواطن: المصريون مصطفون خلف الرئيس السيسي دعمًا للقضية الفلسطينية (فيديو)

انتهاكات الاحتلال

وارتكب الاحتلال، العديد من الانتهاكات ضد القانون الدولي منذ بداية احداث السابع من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، بين استهداف واضح للمدنيين دون تمييز، واستهداف للمستشفيات أبرزهم مستشفيات الأندونيسي والمعمداني والشفا، فضلا عن استهداف مقرات الاغاثة الدولية مثل مقرات الانروا، والمدارس والملاجئ.

وخلال الأيام القليلة الماضية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا في غزة منذ بداية العدوان، وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في هذه الأثناء، أنه خلال الأسابيع الماضية استشهد عدد من الأطفال بغزة أكثر من أي نزاع من أي طرف منذ عينت أمينًا عامًا.

وتابع "جوتيريش":  "من الواضح أننا شهدنا انتهاكات خطيرة ضد 80% من سكان غزة الذين طردوا من منازلهم وتم الدفع بهم نحو الجنوب"، مشددًا على حرمة مقار الأمم المتحدة وهي اليوم تحمي أكثر من مليون مدني يبحثون عن الأمان، لافتًا إلى أنه منذ بداية العدوان قتل 111 عضوًا من أسرة الأمم المتحدة في غزة وهذه أكبر خسارة لمنظمتنا في تاريخها.

جرائم حرب 

كما وثقت منظمة العفو الدولية، في إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، حالتين، يمكن اعتبارهما نموذجًا للممارسات الإسرائيلية في غزة، قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنيًا، من بينهم 20 طفلًا، وكانت أكبر الضحايا سنًا امرأة عمرها 80 عامًا فيما لم يتجاوز عمر أصغر الضحايا ثلاثة أشهر.

فلسطين غزة الإنسانية القضية الفلسطينية انتهاكات الاحتلال

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