جوتيريش: 97% من سكان شمال غزة لا يجدون المواد الغذائية الكافية

دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى زيادة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين في قطاع غزة.

وقال خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن الأمم المتحدة ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

ولفت إلى أن عشرات الآلاف في غزة أصيبوا جراء القصف، وأن الكثيرين تحت أنقاض المباني المهدمة في القطاع، منوهًا بأن 85% من السكان في قطاع غزة اضطروا لمغادرة منازلهم جراء القصف الإسرائيلي.

وأكد جوتيريش، أن 97% من الأسر في شمال قطاع غزة لا تجد المواد الغذائية الكافية.