الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جوتيريش: 130 زميلًا قُتلوا فى غزة وهى أضخم خسارة فى تاريخ الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن مخاوفه، من أن تكون نتائج التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة مدمرة للمنطقة.

وقال جوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة: "نتوقع انهيارًا تامًا للنظام العام، والضغط باتجاه نزوح جماعي إلى مصر، أخشى أن تكون النتائج مدمرة على المنطقة بأكملها، هناك خطر حقيقي على السلم والأمن العالميين".

ولفت إلى أن كثافة العمليات العسكرية تحد دون وصول المساعدات، وأن أكثر من 130 من زملائه في الأمم المتحدة قُتلوا مع عائلاتهم في غزة، وهي أضخم نسبة من خسارة الأرواح في تاريخ الأمم المتحدة.

الأمين العام للأمم المتحدة التهجير التهجير القسرى غزة السلم والأمن

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