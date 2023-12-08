تخصيص 12 لجنة للوافدين.. تعرف على لجان استقبال المغتربين الانتخابات في أسوان

ترصد"الدستور" أماكن استقبال الوافدين "المغتربين" في أسوان للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، والتى تنطلق يوم 10 ديسمبر الجارى، وتستمر على مدار 3 ايام.

1- خصصت محافظة أسوان عدد 12 لجنة للوافدين خلال الانتخابات الرئاسية.

2- تقع لجان الوافدين بكافة مقرات ومراكز اللجان الانتخابية العامة والفرعية بمختلف مراكز المحافظة.

3-وجاء توزيع اللجان الانتخابية للوافدين فى أسوان وعددهم 12 كالتالى:

منهم 6 لجان بمركز أسوان وهم:

مدرسة اللغات المتميزة

مدرسة محمد الدمرداش

مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة

شركة جنوب الوادى للإستصلاح الزراعى

مدرسة أبو سمبل الإبتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية

مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة.

لجنة بمركز نصر النوبة

داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة.

2 لجنة بمركز إدفو وهم:

مدرسة البصيلية الثانوية المشتركة

مدرسة سليمان على الثانوية

2 لجنة بمركز كوم أمبو وهم:

الإدارة الزراعية

مركز شباب كوم أمبو.

وآخرهم لجنة بمركز دراو وهي:

داخل مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين.