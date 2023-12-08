أسرع رابط.. استعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

ساعات قليلة تفصلنا عن فتح أبواب المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين للتصويت في الاستحقاق الرئاسي، ويزداد التساؤل عن استعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 داخل مصر، وبدأ الصمت الانتخابي في الثانية عشر صباح اليوم الجمعة، والمقرر بدء الانتخاب يوم 10 ديسمبر الجاري.

استعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير موعد الانتخابات الرئاسية، وكيفية الاستعلام عن اللجان الانتخابية، وكيفية التغيير للجنة.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مدة 3 أيام لاقتراع المصريين في الدخل فى الانتخابات الرئاسية فى الدولة المصرية، والتى ستبدأ أيام الأحد والاثنين والثلاثاء في أيام 10و 11و 12 ديسمبر الجارى، فيما ستنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر لجميع اللجان العامة، يوم الأربعاء الموافق 13 من ديسمبر.

كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات لجميع مواطنيها، خدمة الاستعلام حول اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومي بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على "موقع الهيئة القومية للانتخابات" من خلال هذا الرابط من هنا. ثم ادخل الرقم القومي. ثم قم بالضغط على زر «استعلم». وأخيرًا، سيظهر عنوان اللجنة الانتخابية.

كيفية تغيير اللجنة الانتخابية

وقدمت الهيئة لجميع مواطنيها خدمة تغيير اللجنة الانتخابية، لكافة المواطنين الذين لا يناسبهم مقر لجنتهم الانتخابية وذلك بسبب ظروفهم، عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتكون باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة القومية للانتخابات من خلال هذا الرابط من هنا. انقر على أيقونة الطلبات. انقر على زر «تغير المركز الانتخابي». ثم اكتب الرقم القومي الخاص بك. انقر على زر «ابدأ الطلب». ادخل بياناتك في الخانات الفارغة بدقة. اختيار 3 لجان انتخابية أقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي. انقر على زر «ارسال الطلب».