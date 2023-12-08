الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقيب المعلمين يحث على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

خلف الزناتى نقيب
خلف الزناتى نقيب المعلمين

حث خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جموع المعلمين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم، وذلك فى فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لنقابة المعلمين.

الوطنية للانتخابات: الانتخابات الرئاسية ستُجرى فى ظل ضمانات وتيسيرات للناخبين

رسالة لمعلمى مصر

ووجه "الزناتى" رسالة لمعلمي مصر قائلا: هذه دعوتي لكم بضرورة أن تتمسكوا بحقكم الدستوري في المشاركة الفاعلة والقوية في الانتخابات الرئاسية 2024، وأن يرى العالم أجمع وعي وإدراك المعلمين وحجم تأثيرهم في عملية التصويت لاختيار المرشح الرئاسي القادر على استكمال بناء الجمهورية الجديدة والحفاظ على الأمن القومي المصري والقادر على مواجهة التحديات المحيطة بالدولة.

وأكد "الزناتى" أن نقابة المعلمين تكرر النداء بأعلى صوت وتناشد جموع المصريين ومنهم المعلمين أن يكونوا عناصر فاعلة وصور مضيئة في ملحمة وطنية وعرس ديمقراطي كبير.

وأكد نقيب المعلمين، أن صوت كل مواطن يشكل أهمية كبيرة فى بناء الجمهورية الجديدة، التى تتسم بالشفافية والنزاهة والتأكيد على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين وسط إشراف قضائى كامل.

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قائمة إجازات شهر ديسمبر 2023 وموعد إجازة الانتخابات الرئاسية في مصر

نقيب المعلمين اختيار المرشح الرئاسي الانتخابات الرئاسية 2024 رسالة لمعلمي مصر إتحاد المعلمين العرب بناء الجمهورية الجديدة

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