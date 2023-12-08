قائمة إجازات شهر ديسمبر 2023 وموعد إجازة الانتخابات الرئاسية في مصر

تصدرت قائمة إجازات شهر ديسمبر 2023 وتاريخ إجازة الانتخابات الرئاسية في مصر قائمة البحث عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

تزداد عمليات البحث من قبل المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة إجازات شهر ديسمبر 2023 وتاريخ الإجازة الانتخابية الرئاسية في مصر، وذلك مع اقتراب انتخابات الرئاسة 2024 في الأيام المقبلة من يوم الأحد وحتى الثلاثاء خلال الأسبوع المقبل.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بمعرفة قائمة الإجازات لشهر ديسمبر 2023 للاستمتاع بها مع الأهل والأقارب والأصدقاء بعيدًا عن روتين العمل اليومي، يقدم موقع "الدستور" في هذا التقرير جميع التفاصيل والمعلومات التي يتم البحث عنها لمعرفة قائمة الإجازات لشهر ديسمبر 2023 وتاريخ الإجازة الانتخابية الرئاسية في مصر. وفيما يلي التفاصيل كما ينبغي في السطور التالية.

قائمة اجازات شهر ديسمبر 2023

يتضمن شهر ديسمبر 2023 عددًا من الإجازات الرسمية، منها:

الجمعة 1 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 2 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

الجمعة 8 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 9 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

الجمعة 15 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 16 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

الجمعة 22 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 23 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

الجمعة 29 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 30 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس؟

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات توضح فيه هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس؟ حيث منحت طلاب المدارس التي تم اختيارها كمقرات للانتخابات وعددهم نحو 8563 مدرسة في كافة محافظات الجمهورية اجازة طوال أيام الانتخابات الثلاثة والتي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 إلى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري حيث يحصل طلاب هؤلاء المدارس فقط على 5 أيام اجازة بضم عطلة نهاية الاسبوع لأيام الانتخابات.

موعد إجازة الانتخابات الرئاسية 2023

الأحد 10 ديسمبر 2023: انتخابات رئاسية.

الاثنين 11 ديسمبر 2023: انتخابات رئاسية.

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023: انتخابات رئاسية.

وبذلك، يحصل العاملون بالدولة على ثلاثة أيام إجازة رسمية خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك من يوم الأحد 10 ديسمبر إلى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية.