لجان تصويت المغتربين بمحافظة الفيوم في الانتخابات الرئاسية (صور)

أعلنت محافظة الفيوم، عن استقبال الانتخابات الرئاسية للمغتربين بتاريخ 10-11-12 ديسمبر الجاري، في مختلف مراكز المحافظة، وقد تم تحديد لجان الاقتراع المخصصة للمغتربين في عدة مناطق في المحافظة.

لجان تصويت المغتربين بمحافظة الفيوم في الانتخابات الرئاسية

حيث أعلنت المحافظة عن أنه تم تحديد لجنتين المغتربين بمحافظة الفيوم وهم مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي عنوانها كيمان فارس بجوار التأمين الصحي، ومدرسة عاشور الابتدائية، عنوانها قرية الجمهورية مركز طامية.

من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية..



محافظ الفيوم يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية



تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جاهزية عدد من مقار اللجان الانتخابية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بدوان عام المحافظة، بهدف التأكد من جاهزية المقار لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وحسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة.

حيث تابع محافظ الفيوم، عددًا من مقار اللجان الانتخابية، بمدينة الفيوم، وكذا عدد من المقار بقرى مراكز إطسا، وسنورس، وطامية، للتأكد من اكتمال التجهيزات باللجان الانتخابية، لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح المحافظ، أنه تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالوحدات المحلية، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وأكد محافظ الفيوم، على تكثيف أعمال النظافة بمقار اللجان الانتخابية بمراكز وقرى المحافظة، للظهور بالشكل الحضاري اللائق، وكذا تيسير الحركة المرورية بالطرق المؤدية إليها، ورفع كافة الإشغالات بالطرق الرئيسية والميادين، وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين، لآداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.