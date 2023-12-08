رئيس حزب الاتحاد: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

شدد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على ضرورة المشاركة الإيجابية وبكثافة من جانب المصريين في الانتخابات الرئاسية كما حدث في المصريين في الخارج، موضحًا أن هذه المشاركة هي استحقاق دستوري وواجب وطني.

وقال رئيس حزب الاتحاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، إن مشهد تصويت المصريين في الخارج كان مشرفًا ويليق باسم مصر، ويدل على انعكاس الإدراك وحرص أبناء مصر بالخارج على ممارسة حقوقهم الدستورية، ومشاركتهم في صنع القرار السياسي وتقرير مصيرهم.

وأضاف صقر: الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات أكدتا حرصهما على إزالة أي عقبات أمام عملية تصويت المصريين بالخارج، فهناك تواصل ومتابعة مستمرة مع السفارات والقنصليات التي يتم فيها التصويت، لافتًا إلى أن هذا المشهد يتكامل مع الحماس الذي لمسه من جانب الجاليات المصرية أثناء مشاركتها في الانتخابات الرئاسية.