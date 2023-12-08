الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر ديسمبر 2023

عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي

يُعد الاستعلام عن فاتورة الغاز من الخدمات المهمة التي تقدمها شركات الغاز الطبيعي للعملاء، حيث يتيح لهم معرفة قيمة الفاتورة المستحقة عليهم، ومتابعة استهلاكهم للغاز الطبيعي. ويتم تقديم هذه الخدمة من خلال عدة طرق، منها الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالشركة، أو عن طريق الهاتف، أو عن طريق زيارة أحد فروع الشركة.

ويعتبر الغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة في مصر، حيث يستخدم في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية، وتقوم شركات الغاز الطبيعي بإصدار فواتير شهرية للعملاء، تتضمن قيمة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى رسوم الخدمة والضرائب المستحقة.

 

أهمية الاستعلام عن فاتورة الغاز

يُعد الاستعلام عن فاتورة الغاز من الخدمات المهمة للعملاء، حيث يتيح لهم معرفة قيمة الفاتورة المستحقة عليهم، ومتابعة استهلاكهم للغاز الطبيعي.

ومن أهم مزايا الاستعلام عن فاتورة الغاز ما يلي:

  • معرفة قيمة الفاتورة المستحقة: يتيح الاستعلام عن فاتورة الغاز للعملاء معرفة قيمة الفاتورة المستحقة عليهم، وذلك حتى يتمكنوا من سدادها في الوقت المحدد.
  • متابعة استهلاك الغاز الطبيعي: يتيح الاستعلام عن فاتورة الغاز للعملاء متابعة استهلاكهم للغاز الطبيعي، وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتوفير المال.
  • التأكد من عدم وجود فواتير مستحقة: يتيح الاستعلام عن فاتورة الغاز للعملاء التأكد من عدم وجود فواتير مستحقة عليهم، وذلك حتى لا يتعرضوا للغرامات.

 

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طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز

 

تقدم شركات الغاز الطبيعي عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الغاز، منها:

  • الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالشركة: توفر شركات الغاز الطبيعي مواقع إلكترونية وتطبيقات للهواتف المحمولة، تتيح للعملاء الاستعلام عن فواتيرهم بسهولة ويسر.
  • الاستعلام عن طريق الهاتف: توفر شركات الغاز الطبيعي خدمة الاستعلام عن فواتير الغاز عن طريق الهاتف، وذلك من خلال الاتصال بأحد أرقام خدمة العملاء.
  • الاستعلام عن طريق زيارة أحد فروع الشركة: توفر شركات الغاز الطبيعي فروعًا في جميع أنحاء الجمهورية، يمكن للعملاء زيارتها للاستعلام عن فواتيرهم.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز عن طريق الموقع الإلكتروني

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة الغاز الطبيعي باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لشركة الغاز الطبيعي petrotrade.com.eg.

اضغط على "استعلام عن الفاتورة".

أدخل رقم المشترك.

أدخل كود التحقق.

اضغط على "استعلام".

ستظهر لك صفحة تتضمن معلومات عن الفاتورة، بما في ذلك قيمة الفاتورة المستحقة، وتاريخ الاستحقاق، ورمز السداد.

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز عن طريق التطبيق

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز عن طريق التطبيق الخاص بشركة الغاز الطبيعي باتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل التطبيق الخاص بشركة الغاز الطبيعي من متجر التطبيقات https://petrotrade.com.eg/mobile/.

افتح التطبيق.

أدخل رقم المشترك.

اضغط على "استعلام عن الفاتورة".

ستظهر لك صفحة تتضمن معلومات عن الفاتورة، بما في ذلك قيمة الفاتورة المستحقة، وتاريخ الاستحقاق، ورمز السداد.

 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز عن طريق الهاتف

 

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز عن طريق الهاتف باتباع الخطوات التالية:

اتصل بأحد أرقام خدمة العملاء لشركة الغاز الطبيعي.

أخبر موظف خدمة العملاء برقم المشترك.

سيزودك موظف خدمة العملاء بقيمة الفاتورة المستحقة، وتاريخ الاستحقاق، ورمز السداد.

تُعد خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز من الخدمات المهمة التي تقدمها شركات الغاز الطبيعي للعملاء، حيث تتيح لهم معرفة قيمة الفاتورة المستحقة عليهم، ومتابعة استهلاكهم للغاز الطبيعي.

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